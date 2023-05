Harry e Meghan delusi da Carlo | nessuna chiamata dopo il presunto incidente

(Di domenica 21 maggio 2023) Il principeMarkle sono stati coinvolti in un “incessante inseguimento, durato oltre due ore” mentre lasciavano la Ziegfeld Ballroom di New York. I fatti, che sarebbero avvenuti lo scorso martedìuna cerimonia di premiazione, avrebbero quasi causato un terribile. I Sussex viaggiavano con la madre della duchessa, Doria Ragland. Ma la Famiglia Reale non avrebbe espresso solidarietà per l’accaduto, acuendo le tensioni tra le parti. In una dichiarazione la coppia ha descritto l’evento come un “serio inseguimento” che ha causato “collisioni multiple che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti della polizia di New York“. Il duca e la duchessa di Sussex hanno lasciato il locale intorno alle 22:30 e alla fine sono tornati a casa di un amico intorno all’1:30 di notte, ...

Harry e Meghan, il tassista ridimensiona l'inseguimento in auto: «Hanno esagerato» Vanity Fair Italia

