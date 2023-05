Hai messo il vibratore? | Mara Venier sconvolge tutti | gaffe a luci rosse | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023)a Domenica In: protagonistie il suo ospite Massimiliano Ossini, in studio insieme a figlia e moglie. A un certo punto dell'intervista la conduttrice ha chiesto al collega: "Haiil?". E subito dal pubblico qualcuno le ha fatto notare l'errore. Lain realtà si riferiva alla vibrazione del cellulare che non smetteva di suonare. Tra una battuta e l'altra, insomma,ha fatto una delle sue tantefacendo divertire parecchio sia il pubblico in studio che i telespettatori a casa. Sui social lo scivolone non è passato inosservato. Anzi è diventato virale in poco tempo scatenando una valanga di commenti e meme. "Le perle di zia", ...