GUIDA TV 21 MAGGIO 2023 | CHE TEMPO CHE FA | IL DEBUTTO DI GIALAPPASHOW E TANTI FILM

(Di domenica 21 maggio 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Affari Tuoi Gioco21.25 – Qui Rido Io (1°Tv), ITA/SPA 202100.00 – Speciale Tg1 Rubrica 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.20 – Ridatemi Mia Moglie (1°Tv) Miniserie, ITA 202100.30 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Indovinello Con il Morto (1°Tv), CAN/USA 2021 22.40 – La Domenica Sportiva Talk Show 20.25 – NCIS Serie Tv 21.15 – Barry Seal: Una Storia Americana, USA/JAP 2017 23.30 – Pressing Talk Show Rai 3 Rete 4 20.00 – Pres. CheChe Fa Talk Show20.30 – CheChe Fa Talk Show, conduce Fabio Fazio 23.30 – Tg3 Mondo Rubrica 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.30 – ...

