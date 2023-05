Guerra in Ucraina | lo stretto sentiero della missione di Zuppi per fermare l' escalation

(Di domenica 21 maggio 2023) Non è stato in silenzio il cardinale Matteo, arcivescovo di Bologna e presidenteCei, nel tempo drammaticoin. E quindi ora che il papa lo ha incaricato...

Dopo giorni di rivendicazioni di avanzate ucraine, il capo dei Wagner sorprende tutti e annuncia che i suoi mercenari hanno preso "il pieno controllo" della città di Bakhmut, calando l'asso della ...Zelensky ha rivolto un ringraziamento a ciascun leader, nella sessione del summit dedicata all'. Ha ringraziato il presidente americano Joe Biden 'per aver dato significato al marchio globale ...

Guerra Ucraina-Russia, ultime news Bakhmut oggi 21 maggio 2023 Adnkronos

Le notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta Il 15 maggio 2015, l’allora presidente ucraino Petro Poroshenko firmò un disegno di legge per la rimozione dei monumenti comunisti e la ridenominazione ...Guerra Ucraina diretta oggi 21 maggio: all'avvicinarsi del sedicesimo mese dall'aggressione da parte della Russia, sembra decisa la sorte di Bakhmut: «Oggi la ...