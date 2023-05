Guardiola punta l’Inter | «Champions League per essere tra i migliori»

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) Dopo la vittoria della Premierin seguito alla sconfitta dell’Arsenal per 1-0 contro il Nottingham Forrest, Pepha parlato in conferenza stampa. Sottolineando l’importanza di vincere la– in finale contro– perconsiderati tra i. TROFEO NECESSARIO – Nonostante le tre Premiervinte negli ultimi tre anni, il Manchester City di Pepsi porta dietro l’etichetta di non aver mai vinto la. Proprio di questo ha parlato il tecnico catalano alla luce della conquista del campionato: «Perconsiderato tra idevi alzare la. ...