Guardate c' è Giorgia | cosa è successo a Ghibullo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023)Meloni ha deciso di visitare le zone alluvionate dell'Emilia Romagna. E per farlo, è rientrata in anticipo dal G7 in Giappone. Oggi, in tarda mattinata, è atterrata a Rimini e poi, come si legge sul Corriere della Sera, si è spostata in auto per raggiungere i vari comuni colpiti dalle inondazioni dei giorni scorsi. Tuttavia, sono circolate poche immagini sul suo sopralluogo.che non è dispiaciuta affatto al sindaco di Ravenna Michele De Pascale, il quale ha detto di avere apprezzato l'atteggiamento del presidente del Consiglio, sottolineando come al momento non ci sia bisogno di passerelle. Tuttavia, in un video postato su Facebook da Alberto Albonetti, si vede la premier in visita a, un paese a circa 9 km a sud ovest di Ravenna. "Qui non si è visto nessuno - ha commentato il cittadino - e ...