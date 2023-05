In, le coalizioni di governo sono tradizionalmente rare e di solito non hanno successo. Mitsotakis convince, malgrado i quattro anni al potere e un tragico incidente ferroviario, il 28 ...Si sono chiuse da pochi minuti le urne in, dove oggi i cittadini erano attesi alle urne per eleggere il nuovo Parlamento, dopo cinque anni di governo guidato del centrodestra di Kyriakos Mitsotakis. Secondo i primi exit poll diffusi ...Se ad andare bene e meglio delle previsioni è, poi, l'economia più indebitata dopo la, ci ... Lo spostamento di un trimestre indel taglio dei tassi ha implicazioni non marginali sulla ...

Grecia, avanti i conservatori di Mitsotakis, sorpresa Pasok. La sinistra di Tsipras sotto le aspettative La Stampa

ATENE - Secondo i primi exit poll sulle elezioni in Grecia, poll diffusi dall'emittente Ert, il partito di Nea Dimokratia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis è dato tra il 40 e il 36%. Syriza, il ...Oggi urne aperte per scegliere il nuovo governo. Urne aperte, in Grecia, per le elezioni del nuovo Governo. Nelle immagini il voto del primo ministro conservatore uscente Kyriakos Mitsotakis, 55 ann.