Grecia al voto per la prima volta “libera” dai creditori. L’economia cresce ma la popolazione soffre ancora

(Di domenica 21 maggio 2023)aloggi per quella che si annuncia però come il solo primo tempo di una partita che si chiuderà forse solo a luglio. Stando ai sondaggi dalle urne potrebbe non uscire un vincitore netto, se non si riuscisse a formare una coalizione di governo, si tornerà ai seggi tra un paio di mesi. Le ultime rilevazioni attribuiscono un vantaggio partito conservatore Nuova Democrazia dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis che tuttavia non sembra avere i numeri per la maggioranza assoluta collocandosi tra il 31 e il 38%. Staccata di 4-7 punti il partito di sinistra Syriza guidato da Alexis Tsipras. In base al nuovo sistema elettorale per essere in grado di governare uno dei due partiti dovrebbe raggiungere almeno il 45%. Il movimento di estrema destra Alba dorata è stato escluso dalle elezioni dopo che alcuni dei suoi membri principali sono stati ...

Il movimento di estrema destra Alba dorata è stato escluso dalle elezioni dopo che alcuni dei suoi membri principali sono stati condannati. ATENE - Si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi per le elezioni parlamentari in Grecia con l'ombra di un video diffuso ieri dal New York Times in cui si assisteva ad un respingimento forzato di migranti. Sul risultato pesa l'incognita del voto dei giovani, e l'eventualità che nessun partito riesca a ottenere la maggioranza.

Elezioni politiche in Grecia, come funziona la legge elettorale e chi sono i favoriti La legge elettorale con cui si vota oggi è stata approvata nel 2016 dal governo di sinistra guidato da Syriza.