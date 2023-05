(Di domenica 21 maggio 2023) Calcio– Anche Ciccioparla della questione legata a Luciano Spalletti ed al possibile addio di Cristiano Giuntoli. L’ex Campione del Mondo parla a Radio Sportiva e rispondendo alla domanda di un tifoso deldice: “Sinceramente mi sembravache nonancora. Era tutto molto bello, invece anche durante una stagione così si parla di problemi. De Laurentiis è un presidente che per mille motivi andrebbe abbracciato tutti i giorni, mentre per altri mille motivi ci sarebbe da dirgli qualcosina. Quest’anno non doveva fare altro che riconfermare staff tecnico e squadra ed invece si sentono tante voci, l’addio di Spalletti, quello dì Giuntoli, insomma non è sicuramente la migliore situazione possibile capisco i tifosi”. Le notizie ...

...come Ciccio, Cristian Altinier , Gaetano Caridi , Matías Cuffa o di altri personaggi del mondo social, con il grande allenatore Ivan Rizzardi , ex calciatore della Cremonese e del, ......glorie del calcio mantovano come Ciccioe Cristian Altinier . Saranno presenti anche altri personaggi sportivi come l'allentore Ivan Rizzardi, compagno di squadra di Maradona anella ...... comandante militare della Lombardia, è intervenuto il colonnello, già in servizio al ... Al termine, il capitano Mauro Ferrara , giunto dae che, giovane sottotenente, fu al 23° negli ...

Graziani: “Napoli caos, strano che fino ad ora non fosse accaduto nulla” napolipiu.com

Calcio Napoli – Anche Ciccio Graziani parla della questione legata a Luciano Spalletti ed al possibile addio di Cristiano Giuntoli. L’ex Campione del Mondo parla a Radio Sportiva e rispondendo alla ...Le due società hanno vinto tantissimo in Europa, poi ci sono anche altri derby in Italia come Torino-Juventus e Lazio-Roma, ma questo è un po’ il derby d’Italia. Lo dico per quello che stiamo vedendo ...