(Di domenica 21 maggio 2023) L'incidente è avvenuto a Turbigoincidente stradale questa mattina in via Milano a Turbigo (Mi). In un violentotra due, avvenuto all’incirca alle 7.30, in due hanno perso la vita mentre una terza persona è rimasta feritamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Legnano e gli operatori del 118. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

incidente stradale questa mattina in via Milano a Turbigo (Mi). In un violentotra due auto, avvenuto all'incirca alle 7.30, in due hanno perso la vita mentre una terza persona è rimasta ...Incidente mortale, ieri sera attorno alle 20.30, a Binago. Lofrontale tra due auto è avvenuto sulla Statale 342, per cause ancora in fase di accertamento. Uno degli occupanti delle vetture scontratesi è morto, un'altra persona risulta gravemente ferita. ...... le unioni fra persone dello stesso sesso e ogni forma di unione illegittima, sono un... Tesi completamente contrapposte, che hanno aperto un duronel piccolo centro del Catanzarese, ...

Grave scontro tra auto nel Milanese, 2 morti e un ferito Adnkronos

Incidente mortale, ieri sera, a Binago. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto sulla Statale 342, per cause ancora in fase di accertamento. Uno degli occupanti delle vetture scontratesi è morto, ...Grave incidente stradale questa mattina in via Milano a Turbigo (Mi). In un violento scontro tra due auto, avvenuto all’incirca alle 7.30, in due hanno perso la vita mentre una terza persona è rimasta ...