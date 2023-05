Grave incidente frontale nel milanese | morti un 18enne e una 24enne Ferito un 25enne

(Di domenica 21 maggio 2023) Untra due auto ha causato la morte di due giovani – une una– e il ferimento di un. È accaduto la mattina di domenica 21 maggio intorno alle 7.30 nel comune di Turbigo (Milano): secondo la ricostruzione dei militari, una Clio, guidata dal, morto nell’impatto, si è scontrata ad un incrocio semaforico con una Peugeot 207, a bordo della quale si trovava una giovane coppia. La donna non ce l’ha fatta, mentre l’uomo alla guida dell’auto si è salvato ed è stato portato in ospedale: ilnon sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto dalle vetture i corpi senza vita delle vittime e il. ...

Due ragazzi di 18 e 24 anni hanno perso la vita in un frontale. L'in via Milano a Turbigo (Mi), intorno alle 7.30 di domenica 21 maggio. Sul posto sono ... che sarebbe ferita in modo. Lo ...... tre illese e una ferita, a bordo dell'elicottero di una ditta privata che ha avuto una ... sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi allaalluvione. Così una ...stradale questa mattina in via Milano a Turbigo (Mi). In un violento scontro tra due auto, avvenuto all'incirca alle 7.30, in due hanno perso la vita mentre una terza persona è rimasta ...

(Gazzetta di Parma) Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Legnano e gli operatori del 118. Grave incidente stradale questa mattina in via Milano a Turbigo (Mi).