(Di domenica 21 maggio 2023)GPS anno scolastico 2023/24: alla prima fascia si aggiungerà un elencoper il quale le domande sono state presentatelo scorso 27 aprile su Istanze online. La domanda era possibile per il conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione sostegnola data di scadenza per la presentazione della domanda oppure conper titolo da conseguireil 302023. L'articolo .

... AL 2024 SARANNO 120.000, UN PARTER DI POSTI MAI COSI AMPIO NELLA STORIA DELLA SCUOLA), e allora come CISL SCUOLA chiediamo che la modalità di assunzione daPROVINCIALInon rimanga ...... infatti, se ne sono realizzate circa la metà, a causa della mancanza di candidati nelle varieutilizzate (liste di merito dei concorsi ordinari e straordinari, GaE, I fasciasostegno,...... il doppio canale con assunzioni in ruolo su posti comuni anche dae per titoli conseguiti all'... la proroga della validità o messa ad esaurimento delledei concorsi ordinari e ...

Graduatorie GPS: chi conseguirà il Tfa all’estero entro il 30 giugno non potrà sciogliere la riserva dell’elenco aggiuntivo. Ecco perché Orizzonte Scuola

In attesa di prendere visione del numero ufficiale delle immissioni in ruolo di docenti nel 2023 da parte del Mef, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, continua a parlare di 1 ...I docenti, infatti, potranno presentare domanda sui posti eventualmente residui per un’altra provincia o regione rispetto a quella in cui si risulta inseriti nelle graduatorie provinciali per le ...