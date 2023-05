Goodbye | Eri | recensione | Tatsuki Fujimoto è il bel futuro dei manga

(Di domenica 21 maggio 2023) Lo abbiamo atteso e finalmente è arrivato: con ladi, Eri celebriamo il talento di, uno deika più talentuosi del panorama giapponese attuale e che, vista la sua giovane età, potrebbe essere ildi questo mercato., Eri Genere: shonen(drammatico, slice of life)Pagine: 201 pagineData di uscita: 10 maggio 2023 Autore:Editore: Shueisha (Giappone), Star Comics (Italia), una stella davvero brillante Parlando disi parla didel, ma lo si fa solo in virtù della sua giovane età (ha appena 30 anni) ...

Sarà infatti protagonista della manifestazione torinese, il nuovo emozionante volume unico firmato dal genio di CHAINSAW MAN, FIRE PUNCH E LOOK BACK. Lettori e appassionati di fumetto ...ConTatsuki Fujimoto ci consegna un capolavoro di fantasia e umanità. Che atmosfera inè un'opera gigantesca, talmente profonda e impattante che, ne sono certo, lascerà la sua traccia luminosa nel cielo, proprio come una cometa, negli anni a venire. Voglio iniziare ...... insieme a Claudia Calzuola di Star Comics, ripercorreranno l'intera carriera di uno dei più grandi maestri del manga: tatsuki fujimoto , in attesa dell'arrivo in Italia dell'opera(in ...

Goodbye, Eri – Tatsuki Fujimoto colpisce al cuore, ancora Dimensione Fumetto

Il tema della XXXV edizione del Salone del Libro è “Attraverso lo specchio”, non solo un tema ma quasi un motto, un desiderio che porta chi lo esprime a travalicare la quotidianità e la passività per ...Goodbye Volcano High è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita | L'avventura narrativa di KO_OP uscirà ad agosto.