Golf | PGA Championship 2023 | montepremi e prize money | quanto guadagna il vincitore

(Di domenica 21 maggio 2023) Ile ildel PGA, il secondo Major della stagione in programma sul percorso di Oak Hill dal 18 al 21 maggio. Quasi tutti i migliori giocatori del mondo saranno in campo a Rochester (New York), con l’obiettivo di ben figurare in uno dei principali appuntamenti della stagione. Il campione in carica è Justin Thomas, che cercherà di confermarsi ma dovrà vedersela con tantissimi avversari a cominciare da Scottie Scheffler e Jon Rahm, primi due giocatori del ranking mondiale. Attenzione anche a Jordan Spieth, a cui manca il PGAper completare il Grande Slam, mentre Rory McIlroy cerca un titolo Major che gli manca dal 2014. Per l’Italia sarà in campo Francesco Molinari, unico azzurro al via. COME SEGUIRE IL TORNEO IN TV E STREAMING Il ...

Il nuovo leader delChampionship 2023 è Brooks Koepka , che completa la sua rimonta e grazie al - 4 nel terzo giro si porta al comando a - 6. Alle sue spalle lo tallonano il canadese Corey Conners e il norvegese ...In archivio il secondo round delChampionship 2023 , in cui al momento non c'è un vero e proprio dominatore, complici le difficili condizioni di gioco. Attualmente al comando ci sono il canadese Corey Conners , il norvegese ...Jon Rahm mai così male alChampionship: a Rochester ha chiuso il primo giro in 76 colpi, cinque sopra il par e ora rischia di non passare il taglio. In 23 round giocati in carriera alChampionship, questo ... Continua a leggere - > L'articolo Eric Cole leader a sorpresa delChampionship 2023 proviene da Golfando, il blog del ...

Golf, PGA Championship 2023: inizio ritardato per campo gelato Sky Sport

L'americano che gioca sul LIV Tour è al comando del secondo torneo dello Slam del golf ma non è l'unico a puntare alla vittoria tra i giocatori della Superlega ...Come già accaduto lo scorso aprile al The Masters, la Superlega araba torna a mettere paura ai circuiti tradizionalisti del green. (ANSA) ...