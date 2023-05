God save la memoria di Einaudi Un libro sul presidente anglofilo

Leggi su formiche

(Di domenica 21 maggio 2023) È stato recentemente pubblicato nella collana “Ulteriori divergenze” delle edizioni dell’Università di Roma Tre, unintitolato “Luigie la carta – Dalla Consulta nazionale all’Assemblea costituente” di Luca Tedesco. Lo scritto, indagando e analizzando i lavori in sede di commissione per la Costituzione, fa emergere quanto Luigiconoscesse approfonditamente il mondo anglosassone e, nonostante la contrarietà della totalità dei costituenti, non smise mai di proporre, come possibile e auspicabile per la ricostruzione dell’Italia post-bellica, l’adozione di modelli anglosassoni in ambito sia politico-istituzionale, sia economico-sociale. Tra i temi trattati nei sei capitoli del lavoro di Tedesco vi sono la riforma del Senato, i rapporti tra i poteri dello Stato, le autonomie locali, ...