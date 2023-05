Gli USA non tollerano la vicinanza del Sudafrica alla Russia e lo accusano di fornirle armi

(Di domenica 21 maggio 2023) Washington mal digerisce la scelta dei Paesi del blocco BRICS di non condannare la, anzi di appoggiarla a livello diplomatico o economico. Dopo l’irritazione per le manovre congiunte effettuate dalcone Cina, gli USA hanno persino sfiorato l’incidente diplomatico accusando Pretoria di violare le sanzioni e di fornirea Mosca. Il loro ambasciatore Brigety con parole pesanti ha sollevato la questione di un’ipotetico carico militare fatto salpare lo scorso dicembre, ma si è poi dovuto scusare personalmente col ministro degli Esterino. L’accusa dell’ambasciatore Qualche giorno fa l’ambasciatore americano inReuben Brigety ha lanciato una pesante accusa al Paese nel quale è in missione diplomatica. Ha infatti dichiarato...

...non erano ancora concluse infatti l'Armata Rossa era a meno di 100 Km da Berlino mentreAlleati ... Quel trattato determinò i destini dell'Europa occidentale sotto la diretta influenza degli, ...Ma gran parte dei prodotti Micron venduti nel paese sono stati acquistati da produttori stranieri, avevano affermato in precedenzaanalisti, e non è chiaro se la decisione dell'agenzia della ...Nonostante un tracciato nervoso e adatto agli attacchi,uomini di classifica si sono sfidati ... Brandon McNulty(UAE Team Emirates) in 5h13'39" 2. Ben Healy IRL (EF Education - EasyPost) s.t. 3.

Biden: 'Gli Usa addestreranno piloti F16'. Zelensky: 'Decisione storica' Agenzia ANSA

Modi vede Zelensky e al vertice del Quad con Biden avverte Pechino di non compiere “azioni unilaterali” nell’Indo-Pacifico. Il presidente ...L’Europa ha vissuto in pace per più di settant’anni e tutti noi eravamo convinti che tale “paradiso in terra” non sarebbe stato più toccato dal male, ma quanto sta accadendo dimostra la nostra miopia ...