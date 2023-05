Gli USA non tollerano la vicinanza del Sudafrica alla Russia e lo accusano di fornirle armi

(Di domenica 21 maggio 2023) Washington mal digerisce la scelta dei Paesi del blocco BRICS di non condannare la, anzi di appoggiarla a livello diplomatico o economico. Dopo l’irritazione per le manovre congiunte effettuate dalcone Cina, gli USA hanno persino sfiorato l’incidente diplomatico accusando Pretoria di violare le sanzioni e di fornirea Mosca. Il loro ambasciatore Brigety con parole pesanti ha sollevato la questione di un’ipotetico carico militare fatto salpare lo scorso dicembre, ma si è poi dovuto scusare personalmente col ministro degli Esterino. L’accusa dell’ambasciatore Qualche giorno fa l’ambasciatore americano inReuben Brigety ha lanciato una pesante accusa al Paese nel quale è in missione diplomatica. Ha infatti dichiarato...

...sulle notizie dal mondo Due dipendenti dell'ex presidenteDonald Trump avrebbero spostato alcune scatole con documenti segreti dalla sua residenza a Mar - a - Lago, in Florida, prima che...È nel 1998 che 3M informa per la prima volta l'Agenzia di Protezione ambientale degli. L'anno ... Fu costituito un gruppo di studio a cui partecipò anche il dottor Costa peritaliani. Nel 2000 ...... trasgressivo, eccentrico e geniale, ne raccontanoaspetti più profondi e inconsueti. Come del ... Illinois () https://www.artic.edu/exhibitions/9713/salvador - dali - the - image - disappears

Cina, la guerra di chip con gli Usa rischia di provocare danni enormi, avverte il colosso Nvidia. Asia in rosso ... Milano Finanza

Grandissimo spettacolo nel giovedì dedicato ai quarti di finale dei Mondiali di hockey ghiaccio 2023 in corso di svolgimento in Lettonia e Finlandia. Le quattro sfide odierne sono andate a comporre il ...Yamaha T-Max 500 versione BlackMax doppio freno a disco anteriore, ad iniezione. Nonostante gli anni si presenta perfetto, tenuto maniacalmente con regolare manutenzione annuale. Mai effettuare ...