Gli USA non tollerano la vicinanza del Sudafrica alla Russia e lo accusano di fornirle armi

(Di domenica 21 maggio 2023) Washington mal digerisce la scelta dei Paesi del blocco BRICS di non condannare la, anzi di appoggiarla a livello diplomatico o economico. Dopo l’irritazione per le manovre congiunte effettuate dalcone Cina, gli USA hanno persino sfiorato l’incidente diplomatico accusando Pretoria di violare le sanzioni e di fornirea Mosca. Il loro ambasciatore Brigety con parole pesanti ha sollevato la questione di un’ipotetico carico militare fatto salpare lo scorso dicembre, ma si è poi dovuto scusare personalmente col ministro degli Esterino. L’accusa dell’ambasciatore Qualche giorno fa l’ambasciatore americano inReuben Brigety ha lanciato una pesante accusa al Paese nel quale è in missione diplomatica. Ha infatti dichiarato...

Intantoinvestitori continuano ad interrogarsi sulle prossime mosse delle banche centrali alla luce dei segnali contrastanti in arrivo dall'economia. Il contratto sul Nasdaq cede lo 0,28% mentre ......garantire alle forzeaccesso a porti e aeroporto del Paese, impegnandole ad addestrare le controparti locali in attività contro il narcotraffico e nella risposta ai disastri naturali. Ora...... Levante - Pezzo di me La trasformazione della cantautrice in artista pop a tuttieffetti ... che si trasformano in vittima e carnefice) che in verità è solo iol riflesso di un macrocosmo che...

Gli Usa a rischio default, nessun accordo tra Biden e McCarthy RaiNews

La Cina supera il Giappone come principale esportatore di auto al mondo, grazie al maggiore investimento nella auto elettriche.I nuovi case 2000D Airflow e iCUE 2000D RGB Airflow presentati da Corsair si rivolgono ai fan delle configurazioni compatte: si tratta di soluzioni tower pensate per assemblare configurazioni basate s ...