Giugliano | abusi edilizi e smaltimento illecito rifiuti | nei guai noto imprenditore

... il percorso devastato dagliedilizi, coperto dai rifiuti, saccheggiato dai ladri di basoli ... A impedire il calpestio dei resti della via Domiziana acome negli altri centri flegrei non ...... il percorso devastato dagliedilizi, coperto dai rifiuti, saccheggiato dai ladri di basoli ... A impedire il calpestio dei resti della via Domiziana acome negli altri centri flegrei non ...

Sull'antica via Domiziana ora passano solo gli abusi ilmattino.it