Giro | tappa 15 da Seregno a Bergamo | tracciato | favoriti e dove vederla in tv

(Di domenica 21 maggio 2023) Dopo che si è preso la rosa a sorpresa nella lunga fuga di sabato, difendersi non sarà semplice per il transalpino. Daci saranno parecchie salite e molti potrebbero approfittarne per l'ennesima fuga. Vediamo chi potrà spuntarla

Frazione impegnativa che offrirà terreno perfetto per le fughe e per qualche schermaglia tra i ...Nel dettaglioin diretta 1.627.000 (12.4%),all'Arrivo 2.130.000 (19.1%), Processo alla1.278.000 (11.5%); Rai Tre: Tv Talk ha avuto 962.000 spettatori (7.3%); Canale 5: Beautiful è ...La seconda settimana deld'Italia 2023 si chiude con un piccolo Lombardia, la Seregno - Bergamo di 195 km con 3.600 metri di dislivello e 4 gpm in programma, uno di prima e tre di seconda categoria. Nei chilometri ...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Dopo che si è preso la rosa a sorpresa nella lunga fuga di sabato, difendersi non sarà semplice per il transalpino. Da Seregno a Bergamo ci saranno parecchie salite e molti potrebbero approfittarne pe ...