Giro d' Italia | Mc Nulty vince a Bergamo la 15esima tappa Amiral mantiene la maglia rosa

Brandon McNulty ha vinto la quindicesima tappa deld'2023, la Seregno - Bergamo di 195 chilometri. Il corridore statunitense della UAE Team Emirates si è imposto nello sprint a tre che ha risolto i conti tra i fuggitivi di giornata, ...BERGAMO - Brandon McNulty ha vinto la quindicesima tappa deld'2023, la Seregno - Bergamo di 195 chilometri. Il corridore statunitense della UAE Team Emirates si è imposto nello sprint a tre che ha risolto i conti tra i fuggitivi di giornata, ...Questa tutta la soddisfazione di Brandon McNulty , corridore statunitense della UAE Team Emirates, dopo la vittoria della quindicesima tappa deld'2023 , la Seregno - Bergamo di 195 ...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

Brandon McNulty della UAE Team Emirates ha vinto la tappa Seregno-Bergamo, Ben Healy e Marco Frigo sul posdio, Bruno Armirail maglia rosa ...Prima giornata della carriera in Maglia Rosa per Bruno Armirail: il transalpino è riuscito a gestire la situazione in quel di Bergamo, pur perdendo qualcosa dai big, conservando dunque la leadership d ...