Giro d’Italia | a Bergamo vince McNulty | Armirail resta leader Festa rosa dalle valli al Sentierone - Foto

I neo campionipartono meglio e al 17' sfiorano il ... quando salva in tuffo un destro adi Kvaratskhelia. La difesa ......di risparmiare energie in vista della finale di Coppadi ... L'Inter non si perde'animo e a nove dalla fine trova a sorpresa ...capitan Di Lorenzo che batte Onana con un micidiale destro a...I neo campionipartono meglio e al 17' sfiorano il ... quando salva in tuffo un destro adi Kvaratskhelia. La difesa ...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia