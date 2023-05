Giro d’Italia 2023 | pagelle tappa di oggi | Frigo | che grinta! Roglic ha cambiato tattica | incognita Thomas

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023)DIDomenica 21 maggio, quindicesimaMarco, 9: finalmente un giovane italiano con la giusta grinta in salita. Sa di non avere il passo di Healy e McNulty sulla Roncola, quindi sale con regolarità, gestendosi. Poi compie un capolavoro in discesa, non esattamente il suo pane. Ancora una volta viene staccato sullo strappo finale della Boccola e di nuovo riesce a rientrare, tentando persino il contropiede che quasi beffa gli altri due avversari. Chiude terzo, probabilmente il massimo risultato possibile contro due contendenti che attualmente gli sono decisamente superiori. Però è piaciuto molto per la stoffa che ha dimostrato, una tenacia non comune, soprattutto alle nostre latitudini in tempi recenti. È un classe 2000, è noto ...