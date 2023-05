Giro d’Italia 2023 | McNulty | “Vittoria straordinaria”

Leggi su sportface

"Per me è davvero una, è stata dura ma ho fatto una bella volata. Non ci credo ancora". Questa tutta la soddisfazione di Brandon, corridore statunitense della UAE Team Emirates, dopo ladella quindicesima tappa del, la Seregno-Bergamo di 195 chilometri. Sull'ultimo chilometro: "Abbiamo fatto a tutto gas l'ultima salita, quando è rientrato Frigo, io e Healy siamo riusciti a chiudere e mi sono lanciato al momento giusto. Dedico il successo alla mia fidanzata e ai nostri amici, non so se stiano festeggiando negli Stati Uniti. Ora siamo concentrati su Almeida per la classifica generale, l'ultima settimana sarà folle".