Giro d’Italia 2023 | Marco Frigo è l’unico giovane italiano che sta andando forte in salita Ha dimostrato stoffa e personalità

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) Unin costante crescendo, una seconda settimana eccellente. Prima esperienza nella Corsa Rosa, ma, tralasciando Jonathan Milan, vincitore di una bellissima tappa e ancora in Maglia Ciclamino ma già noto ai media, si sta confermando come ilazzurro più brillante in questa edizione. In una tappa molto dura come quella con arrivo a Bergamo, per certi versi simile ad un Lombardia, il classe 2000 della Israel – Premier Tech se l’è giocata alla pari con due corridori di qualità come Brandon McNulty e Ben Healy, gente che ha calcato palcoscenici di livello eccellente (l’irlandese si è giocato l’Amstel Gold Race con Tadej Pogacar in primavera). Una terza piazza frutto di classe e anche di sagacia tattica: bisognava ovviamente avere le gambe per tenere il ...