Giro d’Italia 2023 | eppure questo Giro dovrà pur vincerlo qualcuno

(Di domenica 21 maggio 2023) Lo statunitense Brandon McNulty (Team UAE Emirates) ha vinto la quindicesima tappa del 106°, un replica in in scala ridotta deldi Lombardia, che portava lungo 195 chilometri, infarciti da ben quattro GPM, i corridori da Seregno a Bergamo. Il 25enne di Phoenix ha prevalso sul traguardo orobico battendo allo sprint l’irlandese Ben Healy (EF Education Easy Post), conquistatore della frazione di Fossombrone, e il sempre più positivo millennial di Bassano del Grappa Marco Frigo (Israel Premier Tech). Pur perdendo 33” sullo strappo finale della Boccola, il francese Bruno Armirail (Groupama FDJ) ha conservato la maglia rosa. Martedì, dopo il giorno di riposo, riprenderà la corsa con un vantaggio di 1’08” sul gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) con lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo ...

