Giro d’Italia 2023 | come stanno i favoriti? Le sensazioni emerse tra Crans Montana e Bergamo

(Di domenica 21 maggio 2023) In archivio anche la seconda settimana del. Una seconda settimana che, tra polemiche, attendismo e percorsi dalla difficile interpretazione, ha regalato poche emozioni e soprattutto non ha visto alcun cambiamento in classifica generale, fatta eccezione per quelli dovuti ai ritiri di potenziali protagonisti. Alle porte di un’ultima settimana durissima, con tre arrivi in salita e la brutale cronoscalata del Lussari, proviamo ad analizzare gli stati di forma di tutti gli uomini che si giocheranno le prime posizione di una classifica ancora corta ed apertissima. Geraint Thomas: partiamo dal meglio piazzato tra i “big”. Il gallese si è limitato a gestire ed inseguire finora, nelle pochissime volte in cui qualcuno ha provato ad allungare. Il capitano della INEOS ha deciso di lasciare la Maglia Rosa a Bruno Armirail per ...