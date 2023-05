Giro d’Italia 2023 | classifica generale aggiornata dopo quindicesima tappa | Armirail resta in rosa

(Di domenica 21 maggio 2023) Ladellada Seregno a Bergamo di 195 km. In una frazione in cui arriva la fuga, Brunoperde dei secondi sulla Boccola nel finale ma non ha problemi a tenere la magliaconquistata ieri. La maglia azzurrasulle spalle di Davide Bais, Thomas Milan ancora al comando delladella maglia ciclamino, infine Almeidail leader delladedicata ai giovani. Di seguito ecco le graduatorie aggiornate. L’ORDINE DI ARRIVO: IL CALENDARIO COMPLETO I TELECRONISTI E ...

Ila Bergamo Domenica 21 maggio la quindicesima tappa Seregno - Bergamo Autori vari Ore 16.05. Al traguardo volante di Almenno San Bartolomeo Bonifazio, seguito da Ballerini e Velasco. ...Dopo il passaggio dele la visibilità che la manifestazione sportiva ha concesso al nostro territorio, aderiamo ad un altro prestigioso evento e questo ci rende orgogliosi della realtà ...Con i portavoce dei due comitati di 'per la pace', Ugo ... Chissà se a questoil presidente La Russa sarà disposto di ... in soldati in trincea, senza ormai più libertà'opinione.' Non è ...