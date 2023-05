Giro d’Italia 2023 | Bondone | Coi | Giau | Tre Cime di Lavaredo e il tremendo Monte Lussari Tutte le salite della terza settimana

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilnon ha proposto un grande spettacolo nelle prime quindici tappe e così la classifica generale è nei fatti data esclusivamente dalle due cronometro disputate in apertura e chiusuraprima. Al momento non conosciamo ancora quali sono i valori in montagna tra gli annunciati bigCorsa Rosa. Dopo il giorno di riposo, però, ci sarà davvero da divertirsi e i pretendenti alla conquista del Trofeo Senza Fine saranno chiamati a una sfilza di. Lasi aprirà martedì 23 maggio con la Sabbio Chiese-: 203 km e 5200 metri di dislivello. Tappone decisamente impegnativo con Passo di Santa Barbara (12,7 km all’8,3%), Passo Bordala (4,5 km al ...

... che ha fatto ildel web e ha scatenato l'entusiasmo dei ... Spalletti, che aveva già vinto due Coppecon la Roma, ha ... Una frase che riassume bene la stagione del Napoli campioneL'americano McNulty, vincitore della quindicesima tappa delcon arrivo a Bergamo, si è espresso così all'arrivo: "Veramente una giornata straordinaria. È stata dura, ma alla fine ho fatto davvero una bella volata". "Non ci credo ancora. In volata ..., lo statunitense Brandon McNulty, 25 anni, alfiere della UAE Emirates, ha vinto in una volata a tre la 14esima tappa del; primo sul traguardo di Bergamo in una cornice di ...