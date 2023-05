Giro d’Italia 2023 | a Bergamo McNulty batte Healy e un super Frigo Schermaglie tra i favoriti

(Di domenica 21 maggio 2023) Ci si aspettava spettacolo tra i big, invece è ancora la fuga a dominare nella quindicesima tappa del, quella di, che va a chiudere la seconda settimana della Corsa Rosa. Ad imporsi in uno sprint ristretto è l’americano Brandon(UAE Emirates), alla sesta vittoria in carriera, la più importante da quando è professionista. Resta in Maglia Rosa Bruno Armirail (Groupama-FDJ). Anche oggi gran battaglia per la fuga e tentativo di diversi uomini, precisamente diciassette: Ben(EF Education-EasyPost), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious), François Bidard (Cofidis), Brandon(UAE Emirates), Davide Ballerini (Soudal-QuickStep), Alberto Dainese (DSM), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Vincenzo ...

