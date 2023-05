(Di domenica 21 maggio 2023) Gli agenti della Squadra Mobile distanno cercando di capire quanto accaduto la notte scorsa in un locale in via de Tocqueville, zona tra le più notte della movida milanese, dove una ragazza ...

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire che la ragazza, che si trovava in discoteca con un'amica, sarebbe andata in bagno da sola ma, dopo essere statanon è riuscita a fornire ...Laè statadai sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e con l'automedica, e successivamente trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure grazie ...Il pestaggio ha provocato lesioni allafutura mamma, che è stata costretta a recarsi in ospedale, dove ha denunciato l'aggressore, padre del nascituro. I sanitari l'hannoe dimessa ...

Giovane soccorsa sanguinante in discoteca a Milano Agenzia ANSA

Giovane soccorsa sanguinante in discoteca a Milano Non è riuscita a raccontare agli investigatori quanto successo (ANSA) - MILANO, 21 MAG - Gli agenti della Squadra Mobile di Milano stanno cercando di ...CATANIA - È stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere per un 22enne di Catania, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e ...