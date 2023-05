Giorgia Meloni | sopralluogo nelle zone alluvionate della Romagna “Ci occupiamo dei problemi reali”

Ai lavori dell'ultima giornata non ha partecipato il presidente del Consiglio, rientrata anzitempo in Italia per recarsi nelle zone dell'Emilia - Romagna e delle Marche colpite dalle ...Il presidente del Consiglioè atterrata a Rimini, in Emilia - Romagna, per prendere visione da vicino degli effetti dell'emergenza causata dal maltempo degli ultimi giorni.è arrivata da Hiroshima, in ......03 Si contano danni per miliardi di euro 21 mag 13:02 Si cerca di salvare il centro di Ravenna 21 mag 12:38 Atterrata a Riminiè atterrata a Rimini. L'aereo di Stato con ...

Italy has a "big responsibility" in hosting next year's G7 summit and it will be up to the task, said Premier Giorgia Meloni after the meeting of the world's largest so-called 'advanced' economies in ...Polemiche sulla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. Virali le foto e i video che girano sui social che riprendono la ministra al Salone ...