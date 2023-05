Giorgia Meloni arrivata in Emilia Romagna In visita a Ghibullo | video

(Di domenica 21 maggio 2023)è atterrata stamane all'aeroporto di Rimini, come aveva annunciato ad Hiroshima, anticipando il suo rientro dal Giappone per il G7. Una volta atterrata il premier ha compiuto alcuni sopralluoghi nelle zone alluvionate senza però ufficializzare e comunicare percorsi e località per evitare che la presenza della stampa potesse trasformare il suo gesto in una passerella politica. Alcuni cittadini però sono riusciti ad incontrarla, come gli abitanti di, che hanno anche potuto scambiare due parole con lei

La premieranticipa il rientro in Italia dal G7 in corso a Hiroshima: 'La mia coscienza mi impone di tornare'. La presidente del Consiglio, secondo quanto si apprende, è ...Biden ha anche rivolto la sua vicinanza aper quanto accaduto in Emilia - Romagna. A cura di Valentina ClementeAi lavori dell'ultima giornata non ha partecipato il presidente del Consiglio, rientrata anzitempo in Italia per recarsi nelle zone dell'Emilia - Romagna e delle Marche colpite dalle ...

Visita senza riflettori accesi per fare il punto con gli amministratori e il presidente della Regione Bonaccini e per portare la solidarietà del governo alle popolazioni colpite dall'alluvione ...