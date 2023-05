Giorgia Meloni agli alluvionati della Romagna | “Lo Stato c’è | daremo risposte immediate” Ma evita i contestatori a Forlì

Una 'tragedia'. Non usa mezzi termini la presidente del Consiglio,, per definire l'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia - Romagna in questi giorni. Quattordici morti, 26mila sfollati e danni 'ingenti', anche se fare una stima al momento è '...21 mag 21:59 Maltempo,: "Pronti a fare nostra parte, risposte immediate" 'Siamo pronti a fare la nostra parte'. E' quanto scrive la presidente del Consiglioin un post su Facebook al termine della sua visita nella Romagna colpita dall'alluvione. 'Il compito del governo e dello Stato, oltre all'incredibile lavoro della Protezione civile, ..."Siamo pronti a fare la nostra parte". Così, la premierdopo la visita di oggi - domenica, 21 maggio - nelle zone alluvionate. "Oggi in Emilia - Romagna per vedere di persona la difficile situazione in cui si trova questa terra", ha scritto ...

Una "tragedia". Non usa mezzi termini la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per definire l'ondata di maltempo che ha colpito ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Emilia Romagna, Meloni nelle zone colpite: 'Governo c'è, serviranno molte risorse' ...