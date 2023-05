Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli | “Raggiunto un primato storico | ma non ho dato il massimo Più tranquilla nelle specialità”

(Di domenica 21 maggio 2023)ha illuminato la scenaFinali diagli Europei 2023 di, che si sono conclusi oggi sulla pedana di Baku (Azerbaijan). La Campionessa del Mondo all-around ha conquistato la medaglia d’oro con la palla, sciorinando uno splendido esercizio valutato in 33.650 (17.0 il D Score, 8.25 per l’esecuzione). La fuoriclasse marchigiana, ieri splendida seconda nel concorso generale individuale, si è poi ripetuta alle clavette, venendo premiata con un rimarchevole 33.000 (16.0 la nota di partenza, 8.15 per l’esecuzione).ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “sono piùperché ogni finale è a ...

Roma, 21 mag. Bis doro per Sofia Raffaeli. La ginnasta azzurra ha vinto la medaglia doro nella palla e nelle clavette agli Europei di, in corso a Baku. Sofia Raffaeli, argento ieri nel concorso individuale all around, ha realizzato 33.650 punti, superando la bulgara Stiliana Nikolova e la azera Zohra Aghamirova. ......continua a riscrivere la storia dellaazzurra e mondiale. Dopo l'argento conquistato ieri nell'all around, la 19enne poliziotta marchigiana mette in bacheca due ori agli Europei di...Sempre a Candelo e sempre sabato 20 maggio si è tenuto il Trofeo Regionale Coni (prova unica) diorganizzato dalla FederazioneD'Italia, valido per la qualificazione ...

Europei di ginnastica ritmica, secondo oro per Sofia Raffaeli Agenzia ANSA

Sofia Raffaeli ha illuminato la scena nelle Finali di Specialità agli Europei 2023 di ginnastica ritmica, che si sono conclusi oggi sulla pedana di Baku (Azerbaijan). La Campionessa del Mondo ...Nell’esercizio con i cinque cerchi le Farfalle hanno conquistato la medaglia di bronzo alle spalle di Israele e Bulgaria ...