Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli magica | due volte Campionessa d’Europa | apoteosi tra palla e clavette

(Di domenica 21 maggio 2023)ha illuminato la scena nelle Finali di Specialità agli Europei 2023 di, che si concludono oggi sulla pedana di Baku (Azerbaijan). Ricordiamo che questa tipologia di gare non è prevista alle Olimpiadi, a Parigi 2024 non assegneranno titoli e sono inseriti soltanto nei programmi delle competizioni internazionali riservate esclusivamente a questo sport. Ladel Mondo all-around ha conquistato la medaglia d’oro con la, sciorinando uno splendido esercizio valutato in 33.650 (17.0 il D Score, 8.25 per l’esecuzione). La fuoriclasse marchigiana, ieri splendida seconda nel concorso generale individuale, è riuscita ad avere la meglio sulla bulgara Stiliana Nikolova (33.350) e sull’azera Zohra Aghamirova (32.850). La ribattezzata Formica Atomica ...

Sofia Raffaeli si conferma nuovo fenomeno della. L'azzurra oggi in pedana agli Europei di Baku (Azerbaijan) ha vinto due ori a distanza di poche ore: nella palla, dove è stata la migliore con il punteggio di 33.650 punti; nelle clavette.

Sofia Raffaeli fa il bis d'oro agli Europei di ginnastica ritmica, in corso a Baku. L'azzurra, poco dopo aver vinto la finale alla palla, si è imposta anche in quella alle clavette. Quinte le Farfalle, oro di squadra alla Bulgaria.