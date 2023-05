Ginnastica ritmica oggi | Europei 2023 | orari 21 maggio | programma | tv | streaming | italiane in gara

(Di domenica 21 maggio 2023)domenica 21va in scena la quinta e ultima giornata di gare aglidi. La rassegna continentale si conclude con le Finali di Specialità per le individualiste (quattro attrezzi) e per i gruppi (due attrezzi). La kermesse giunge al suo naturale epilogo sulla pedana di Baku (Azerbaijan) e ci sarà da divertirsi con queste gare che non sono inserite nelolimpico. L’Italia vuole essere protagonista. Sofia Raffaeli cercherà di strabiliare da Campionessa del Mondo all-around (tra cerchio, palla e clavette), ci proveranno anche Milena Baldassarri (al nastro) e Alexandra Agiurgiuculese (alle clavette) tra le individualiste. Le Farfalle vorranno risplendere anche in questa occasione. Di seguito il calendario completo, il ...

Un'altra medaglia per Sofia Raffaeli , stella 19enne della. Prima italiana campionessa mondiale nell'all around, e ora prima a salire sul podio degli Europei nella stessa specialità. A Baku in Azerbaigian, l'azzurra di Chiaravalle cresciuta ...Sofia Raffaeli è vice - campionessa d'Europa. Al 39° Campionato Continentale di, in scena a Baku (Azerbaijan), la 19enne marchigiana conquista la medaglia d'argento con 129.550 punti (CE 33.800 - PA 31.900 - CV 32.350 - NA 31.500). Un primato storico per la ...BAKU (AZERBAIJAN) " Sofia Raffaeli è vice - campionessa d'Europa. Al 39° Campionato Continentale di, in scena a Baku (Azerbaijan), la 19enne marchigiana conquista la medaglia d'argento con 129.550 punti (CE 33.800 " PA 31.900 " CV 32.350 " NA 31.500). Un primato storico per la ...

