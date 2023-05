Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli si è sposato e lei è un nome noto al pubblico di Amici di Maria De Filippi!

(Di domenica 21 maggio 2023), in arte Scintilla, nelle ultime ore è convolato a nozze con la bella Federica Camba. Il comico del piccolo schermo, legato ad Elena Morali fino al 2020, sembra aver trovato finalmente la donna della sua vita. Lui e l’ex pupa de La Pupa e il Secchione hanno avuto una lunga relazione che, circa tre anni fa, è giunta al capolinea.aveva difeso, all’epoca, la sua compagna dalle persone che la accusavano di tradimento. Poi, l’arrivo di un “terzo incomodo”, Daniele di Lorenzo, produttore cinematografico. Quest’ultimo, nel 2019, aveva fornito non pochi dettagli circa i presunti tradimenti di lei e alla fine, Elena li aveva confessati tutti in un momento di debolezza. La Morali aveva parlato però di ricatto, tanto che, il comico di Colorado, aveva deciso di lasciarla ma di continuare a starle accanto. Poi, piano ...

Con queste premesse, non c'è molto da star sereni anche perché basta una piccolaper far ripartire la giostra. Il Giro d'Italia È emblematico quanto sta accadendo al Giro d'Italia che è ...Dopo c'è un momento che cado e quello mi da laper rialzarti e superare" . Quando hai ... Il legame conMancini "Abbiamo fatto insieme Perugia, Bergamo e Roma. Sei anni insieme. Dopo ......eccellenze diventa un passaggio fondamentale per far scattare in tutti gli studi quella... CRESCITA E COMPETENZE Alessandro Mattavelli - Mattavelli Amodeo Commercialisti Associati...