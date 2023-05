GialappaShow su TV8 | Sarà come tornare a Mai Dire ma senza guardare troppo al passato

Leggi su movieplayer

(Di domenica 21 maggio 2023) La presentazione di, il nuovo programma d'intrattenimento dal 21 maggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno della Gialappa's Band, che prova a riportare sulla tv generalista le risate di un tempo, aggiornandosi. Ci ha sbloccato sicuramente un ricordo partecipare alla conferenza stampa di presentazione di, il nuovo programma d'intrattenimento generalista ideato dal celebre trio (ora duo) che da Mediaset si sposta su TV8 e in simulcast su Sky Uno, dove occuperà la prima serata della domenica per 8 settimane con puntate da 90 minuti. "Uno dei motivi che ci ha convinto ad accettare è la durata, perché le tre ore e passa a cui sono abituati dall'altra parte non sarebbero state sostenibili per il nostro tipo di programma oggi". Emozionati non solo i membri della squadra di commentatori più famosa della …