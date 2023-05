GIALAPPASHOW DEBUTTA SU TV8 | “PIER SILVIO VOLEVA RIFARE MAI DIRE GOL | BASTA FESTE DEL PASSATO”

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 21 maggio 2023) “Saremo politicamente scorretti ma non gratuitamente” garantiscono Marco Santin e Giorgio Gherarducci, alias la Gialappa’s Band, che torna in tv con un nuovo programma, il “”, in onda dal 21 maggio ogni domenica alle 21.30, in prima visione su TV8, e in simulcast su Sky Uno. Ci sarà il mago Forest alla conduzione, affiancato da Paola Di Benedetto. “Carlo è in Liguria e – dicono Santin e Gherarducci – non ha voglia di muoversi dalla sua reggia dorata”. Scherza Forest, che lavora con la Gialappa’s dal 2001: “il signor Carlo ha portato via le borsette, loro hanno preso i Rolex e hanno messo in mezzo gli avvocati”. Insieme alla Gialappa’s, che come sempre commenterà fuori campo, nel cast ci saranno volti storici come Ubaldo Pantani e Marcello Cesena, vecchie conoscenze come Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, e ...