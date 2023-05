Gialappa Show al via su Sky Uno | TV8 e streaming NOW

(Di domenica 21 maggio 2023) Sarà Paola Di Benedetto ad affiancare il Mago Forest alla conduzione della prima puntata di “”, il nuovo programma della’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in prima visione assoluta domenica 21 maggio su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno.Tra i momenti da non perdere, l’esilarante...

...03 - I SICARI DI HITLER TV8 18:00 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Marche 19:15 - Alessandro Borghese - 4 Ristoranti Garda 20:15 - Alessandro Borghese - 4 Ristoranti Ortigia 21:30 -Ep. 1 ...L'IRONIA DELLA'S Con la loro proverbiale ironia, marchio di fabbrica distintivo, la's Band commenterà i principali programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, Ex ...La's esordirà televisivamente in duo, solamente con la presenza di Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Come i fasti di Italia Uno, il programma promette sorprese e momenti esilaranti. Tra le ...

Gialappa's Band, il ritorno: i personaggi che speriamo di rivedere WIRED Italia

Parte stasera GialappaShow, il nuovo programma della Gialappa's Band e il Mago Forest: scopri cosa c'è divecchio e di nuovo.La Gialappa's Band torna in tv. Domenica 21 maggio, in prima serata su TV 8 e in simulcast su Sky Uno, andrà in onda la prima puntata di GialappaShow, il programma con Marco Santin e Giorgio Gherarduc ...