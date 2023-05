GF Vip 8 | Alfonso Signorini fa la corte alla figlia di un famoso cantante

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 21 maggio 2023) I preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotto da, sono in pieno fervore, con l’attesa per il suo inizio a settembre 2023. Negli ultimi giorni, sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti i possibili concorrenti, e un nome in particolare è tornatoribalta: Jasmine Carrisi,di un famosissimo. Ma la giovane artista ha prontamente smentito le voci di una sua imminente partecipazione al reality show di Canale 5. Grande fratello Vip 8, Jasmine Carrisi aveva già fatto parlare di sé Durante un’intervista, Albano, il padre di Jasmine Carrisi, aveva rivelato di essere stato contattato per questa eventualità, ma entrambi avevano rifiutato l’offerta. Ilaveva chiarito che non si trattava di un contesto adatto a lui, mentre ...