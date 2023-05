Gene Gnocchi in lacrime | “Emilia Romagna da sola non ce la fa” – Video

(Di domenica 21 maggio 2023) (Adnkronos) – “Faccio fatica a parlare… Da soli non ce la possiamo fare, dateci una mano”. E’ il messaggio che, trattenendo a stento la commozione, invia da Faenza, nel cuore dell’alluvione che ha devastato la. “Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie: io ero a Roma, mia moglie ha avuto la freddezza di portare via le bambine quando il quartiere vicino si stava allagando. L’acqua si è fermata, abbiamo avuto danni risibili rispetto agli altri ma abbiamo avuto una paura pazzesca”, dice in collegamento con Citofonare Raidue. L'articolo proviene da Italia Sera.

in collegamento da Faenza alla trasmissione Citofonare Rai2 ha raccontato come l'alluvione in corso abbia colpito persone a lui care e di come anche lui sia stato sfollato assieme alla ..."Faccio fatica a parlare Da soli non ce la possiamo fare, dateci una mano". E' il messaggio che, trattenendo a stento la commozione, invia da Faenza, nel cuore dell'alluvione che ha devastato la Romagna. "Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie: io ero a Roma, mia moglie ...'Mia moglie a Faenza fuggita da casa con le bambine, una paura pazzesca' 'Faccio fatica a parlare… Da soli non ce la possiamo fare, dateci una mano'. E' il messaggio che, trattenendo a stento la commozione, invia da Faenza, nel cuore dell'alluvione che ha devastato la Romagna. 'Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie: io ero a Roma, mia moglie ...

Alluvione, Gene Gnocchi in lacrime in diretta: «Siamo stati sfollati, mia moglie è riuscita a salvare le bambi leggo.it

L’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna ha sconvolto anche Gene Gnocchi, residente nella sfortunata regione con la sua famiglia. Ospite di Citofonare Rai 2, il comico e conduttore televisivo si ...Momento toccante anche per Gene Gnocchi, sfollato con la famiglia dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, sccopiato in lacrime in tv.