Gene Gnocchi commosso per l’alluvione in Emilia Romagna | «Questa terra da sola non ce la può fare | dateci una mano» – Video

(Di domenica 21 maggio 2023)- Citofonare Rai2che ha devastato l’ha sconvolto anche, residente nella sfortunata regione con la sua famiglia. Ospite di Citofonare Rai 2, il comico e conduttore televisivo si mostra in una versione inedita raccontando, tra le lacrime, la sua esperienza. “Sono abituato a venire lì e divertirci ma stavolta, proprio, non me la sento perché è una cosa, veramente… quello che è successo è incredibile“ ha esorditodurante il collegamento con Paola Perego e Simona Ventura, commuovendosi mentre andava avanti col suo racconto: “Io ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto: hanno perso la casa, hanno perso l’attività lavorativa, hanno perso tutte le cose più care che avevano. Ti dico la ...

'Mia moglie a Faenza fuggita da casa con le bambine, una paura pazzesca' 'Faccio fatica a parlare… Da soli non ce la possiamo fare, dateci una mano'. E' il messaggio che, trattenendo a stento la commozione, invia da Faenza, nel cuore dell'alluvione che ha devastato la Romagna. 'Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie: io ero a Roma, mia moglie ..."Siamo stati sfollati, dateci una mano":, il dramma in direttain collegamento da Faenza alla trasmissione Citofonare Rai2 ha raccontato come l'alluvione in corso abbia colpito persone a lui care e di come anche lui sia stato sfollato assieme alla ...

Alluvione, Gene Gnocchi in lacrime in diretta: «Siamo stati sfollati, mia moglie è riuscita a salvare le bambi leggo.it

Momento toccante anche per Gene Gnocchi, sfollato con la famiglia dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, sccopiato in lacrime in tv.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...