GdS – Juve | possibile colpo a parametro zero in difesa | piace Otamendi

Leggi su justcalcio

(Di domenica 21 maggio 2023) 2023-05-21 10:52:59 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Bonucci ha annunciato la data per il ritiro e lasi è quindi messa alla ricerca di un sostituto: ideaPer anni laè stato il punto forte della, con Chiellini, Bonucci e Barzagli a formare una vera e propria muraglia impenetrabile. Di quel terzetto incredibile è rimasto soltanto Bonucci, che però ha già annunciato il ritiro nel 2024. Il difensore italiano nel corso di questa stagione ha subito una lunga serie di infortuni e ha quindi deciso di giocare un ultimo anno prima dell’addio alla Vecchia Signora. Per questo la dirigenza bianconera si è subito messa alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato in Spagna da ...