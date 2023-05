Gazzetta – Juve | Cuadrado rinnova e Di Maria si allontana Frattesi resta un obiettivo

Leggi su justcalcio

I bianconeri iniziano dalla mediana e dal rientro di Cambiaso dal Bologna. Peri discorsi con il Sassuolo proseguono e l'ottimismointatto Il lifting della Signora inizierà dal centrocampo. E non potrebbe essere diversamente visto il via-vai che si preannuncia nei prossimi mesi alla Continassa tra addii, rientri, acquisti e giocatori infortunati. Lantus 2023-24 ripartirà a luglio con un Paul Pogba da gestire dopo la lunga inattività e con un Nicolò Fagioli, fresco di intervento chirurgico alla clavicola (i dettagli a fianco), che almeno inizialmente non sarà disponibile. Se tutto andrà secondo programmi, il numero 44 bianconero, nell'arco dell'anno diventato titolare praticamente inamovibile, non sarà al top ...