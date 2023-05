Gagliardini | finite le partite a San Siro con l’Inter Addio anticipato!

(Di domenica 21 maggio 2023) Robertorischia di concludere la sua esperienza conin modo disastroso. Il calciatore non giocherà più a Sancon la maglia nerazzurra, complice l’espulsione rimediata col Napoli. ESPULSIONE – Almancano quattro: una da giocare a Sancon l’Atalanta, poi a Roma per la finale di Coppa Italia, a Torino e a Istanbul per la Champions League. La prossima di campionato sarà proprio quella con la squadra di Gian Piero Gasperini, l’ultima in casa dell’anno, e sarà assente Roberto. Il centrocampista ha chiuso la sua esperienza nerazzurra nel peggiore dei modi, ossia con un’espulsione netta e senza discussioni dopo 41 minuti. L’arbitro ha anche posticipato la decisione, graziandolo pochi attimi prima su Kvicha Kvaratskhelia, ...

Gagliardini sciagurato, Spalletti aveva un conto aperto con l’Inter, la scena dei suoi ragazzi che vanno ad abbracciarlo al gol di Di Lorenzo dice tutto sul clima che ha creato ...NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli prosegue al meglio la sua lunga festa scudetto superando in casa per 3-1 un’Inter che ha fatto riposare ...