Gaetano | “Spalletti mi dice sempre di essere fortissimo” | poi siparietto in napoletano con Ferrara

(Di domenica 21 maggio 2023) Si è concluso pochi minuti fa il big match della 36° giornata di Serie A tra Napoli e Inter: allo Stadio Diego Armando Maradona i neo Campioni d’Italia si sono imposti sui nerazzurri per 3 a 1, grazie ai gol di Anguissa, Di Lorenzo e, che ha trovato il suo primo centro nella massima serie. Per i partenopei si è reso tutto più facile nel primo tempo, complice il cartellino rosso rimediato da Gagliardini. Dopo il pareggio di Lukaku, il capitano Di Lorenzo si è inventato il gol della domenica e ha chiuso le speranze nerazzurre. Nel finale anchesi è regalato la gioia del gol. Napoli-Inter, la dedicaper il primo gol in Serie A Al termine del big match tra Napoli e Inter, ai microfoni di DAZN è intervenuto Gianluca, attaccante classe 2000 del Napoli, che oggi si è regalato l’emozione del ...

), Elmas (24' s.t. Raspadori), Osimhen (24' s.t. Simeone), Kvaratskhelia (37' s.t. Politano). All.. INTER (3 - 5 - 2): Onana; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni (12' s.t. Acerbi); ...... entra nel finale ed impegna Onana6,5: ha pochi minuti per mettersi in luce e sfrutta l'occasione segnando la rete della sicurezza7: ritrova il suo Napoli migliore, che vince la ...Gli uomini diperò non si abbattono e al 40' trovano il 2 - 1. Di Lorenzo riceve la sfera ... In pieno recupero, un contropiede ben orchestrato da Simeone viene finalizzato daper il 3 ...

Il Napoli batte 3-1 l'Inter nella gara delle 18 della 36a giornata di Serie A, grazie ai gol di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano, mentre per i nerazzurri aveva segnato Lukaku la rete del momentaneo pare ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli ... Poi sono forti Raspadori, Simeone, Gaetano che non ho mai fatto giocare… Farà una grande carriera. La vostra convinzione è che senza un calciatore non si ...