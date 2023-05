Gaetano | «Il mio gol contro l’Inter? Bello e intelligente Spiego perché»

(Di domenica 21 maggio 2023), autore del terzo gol del Napoli, parla ai microfoni di Dazn. Così il centrocampista azzurro esprime la propria contentezza al termine della sfida di campionato. GOL – Gianlucasi gode la gloria per essere andato in gol: «Compagni felici per il gol? Tutti mi hanno sempre voluto bene dall’inizio, già dal 2019. Sono sempre stato coccolato e mi hanno voluto bene. Non vedo l’ora di festeggiare con la mia bimba e di stringerla. Ho fatto un bel golsono stato. Ho dato palla a Simeone per farmela passare di nuovo e per fare gol» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Napoli, Gaetano a DAZN: "Vi spiego il mio gol. Spalletti Le sue parole fanno piacere" Fcinternews.it

Primo gol in stagione per Gianluca Gaetano, il centrocampista azzurro subentrato nel finale con la rete del definitivo 3-1 all'Inter: «I complimenti di Spalletti mi fanno piacere, me ...Ricorrenza particolare in casa del Cagliari. Il 21 maggio 1935 avveniva la scomparsa a Milano del fondatore del club, il dottor Gaetano Fichera. Nato a Catania nel 1880, si era laureato in medicina ...