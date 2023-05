Gaetano | “Come festeggerò il gol? Corro a casa dalla mia bimba”

poi è fortissimo, farà una gran carriera'. SASSOLINI L'allenatore ha concluso rispondendo ...quando si dice che il possesso palla non conta: conta invece, perché far sbattere gli ...Vince 3 - 1 il Napoli grazie alle reti di Anguissa, Di Lorenzo e. In mezzo il pareggio di ... LUKAKU - DZEKO - 'Ho delle idee peròspesso dico di volta in volta valuterò. Ho dato seguito ad ..., ad esempio, è fortissimo ed avrà una grande carriera, anche se quest'anno non ha giocato. ... Parole criptiche,di consueto nel corso delle ultime settimane, per quanto riguarda il suo ...

Napoli-Inter 3-1, gol di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano. Gli azzurri ... SSC Napoli

Il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 3-1 contro l’Inter, che porta anche la sua firma. Come festeggerai il gol “Mi hanno sempre ...Il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 3-1 contro l’Inter, che porta anche la sua firma.